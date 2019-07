Eigenaar van loods zwaargewond bij brand TVDZM

19 juli 2019

De eigenaar van een loods in de Molenstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Waver is vanochtend zwaargewond geraakt bij een brand in een loods vol hooi. De man liep verwondingen op toen een van de muren instortte. De brand brak uit omstreeks 5.00 uur vanochtend. Het vuur woedde hevig en ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Een naastgelegen loods met dieren kon tijdig geëvacueerd worden. De brandweer moest de hooibalen naar buiten halen om na te blussen. De loods zelf raakte zwaar beschadigd. De Molenstraat blijft voorlopig afgesloten voor het verkeer.