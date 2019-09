Duo verdacht van drugshandel nadat er kilogram cannabis wordt aangetroffen in hun auto TVDZM

15u20 0 Sint-Katelijne-Waver Twee mannen 32 en 37 jaar oud uit respectievelijk Mechelen en Antwerpen riskeren beiden twaalf maanden cel met probatie-uitstel. Ze worden verdacht van drugshandel nadat de politie een kilogram cannabis aantrof in hun auto. Hun raadsmannen ontkenden de handel en stelde een opvolging voor hun drugsprobleem voor.

Midden juli 2018 merkte de politie van Bodukap op de Liersesteenweg in Sint-Katelijne-Waver een verdacht voertuig op. “Toen de agenten het voertuig wilden gaan controleren, probeerde de chauffeur eerst nog te vluchten. Pas nadat een van de agenten zijn dienstwapen trok, zette hij zijn wagen aan de kant”, vertelt openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “In de wagen werd er naast een geldsom van iets meer dan driehonderd euro ook nog een zak met een kilogram cannabis aangetroffen.” De drugs en het geld werd in beslag genomen, de twee werden naar het politiekantoor gebracht voor verhoor.

Positief getest

Daar verklaarde de 32-jarige Abdelkassem E.M. uit Antwerpen dat de drugs van hem was. “Omdat ik zo’n drie tot vier gram cannabis per dag rook. Het was voordeliger om de drugs in grote omvang aan te kopen”, zei hij tegen rechter Suzy Vanhoonacker. De chauffeur, Younes A. (37) uit Mechelen, vertelde de politie dan weer dat hij niets wist van de drugs. “En dat ik probeerde te vluchten, was een domme impulsieve beslissing”, voegde hij er nog aan toe. Ook de 37-jarige testte positief op het gebruik van cannabis. Al bewees een test op zitting dat hij intussen geen cannabis meer gebruikt. Zijn kompaan daarentegen verklaarde aan de rechter dat hij tijdens zijn vakantie in augustus nog een joint had gerookt.

Het parket oordeelde dat de twee lid waren van een beperkt clubje dat intensief cannabis gebruikt. De kilogram cannabis werd gebruikt om binnenin het groepje te verdelen. Tegen beiden werd er een celstraf van twaalf maanden en een geldboete met probatie-uitstel gevorderd. De verdediging betwistte het verhandelen van de drugs maar ontkende het drugsgebruik niet. Beiden vroegen aan de rechter om hen gedurende een jaar te laten opvolgen door de Drugsopvolgingskamer. Indien beiden zich aan de opgelegde voorwaarden houden en tegen het einde van de rit zijn afgekickt, komen ze er vanaf met milde straffen.

Vonnis op 25 september