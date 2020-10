Duo krijgt zes maanden cel voor diefstallen Tim Van Der Zeypen

09 oktober 2020

11u30 0 Sint-Katelijne-Waver Twee mannen zijn door de rechter in Mechelen veroordeeld voor drie kleine diefstallen. Vorig jaar gingen ze ervandoor met een bosmaaier, een gasfles en een kruiwagen.

De diefstallen dateren van juni 2019. Kort daarvoor had het duo elkaar leren kennen in een opvang in Mechelen en zochten ze onderdak. Die vonden ze in een caravan in Sint-Katelijne-Waver. Het was ook daar dat ze de drie diefstallen pleegden. Eerst gingen ze ervandoor met een bosmaaier, vervolgens werd er ook nog een gasfles en een kruiwagen gestolen. Het duo verklaarde oorspronkelijk dat ze de spullen hadden gevonden en niet gestolen.

“Op het moment van de feiten waren we beiden stomdronken”, zei één van hen op zitting destijds. Een blanco strafblad hadden beiden niet meer. Na beraad achtte rechter Suzy Vanhoonacker de feiten bewezen. Ze veroordeelde hen beiden tot een celstraf van zes maanden met uitstel gekoppeld aan een geldboete van 400 euro.