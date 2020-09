Dronken bestuurder vervoert kinderen zonder veiligheidsgordel Tim Van Der Zeypen

28 september 2020

11u00 0 Sint-Katelijne-Waver De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft het rijbewijs van een dronken autobestuurder ingetrokken. Op het moment van de ademtest vervoerde hij twee kleine kinderen, die hun veiligheidsgordel niet droegen

De politie trok afgelopen weekend nog twee andere rijbewijzen in voor vijftien dagen. “Eén van de bestuurders was betrokken bij een verkeersongeval. Hij reed met zijn wagen tegen een verlichtingspaal en belandde uiteindelijk in de beek”, verduidelijkt de politie. In totaal werden er door de politie 113 chauffeurs gecontroleerd. Nog vier andere bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor drie of zes uur.