Draaiende dansvloer van Rio Club wordt 40 jaar: “Uren op de dansvloer, en dan de uitgang niet vinden” Antoon Verbeeck

27 september 2019

13u24 0 Sint-Katelijne-Waver De befaamde draaiende dansvloer van Rio Club uit Sint-Katelijne-Waver viert op 5 oktober zijn 40ste verjaardag. Wat begon als een truck om dansers meer plaats te geven, groeide uit tot de eyecatcher van ‘s lands oudste discotheek. “Mensen die urenlang op de vloer stonden, vonden nadien de uitgang niet meer. Die hadden natuurlijk al wel wat gedronken.”

Begin dit jaar gooide Rio Club het na 106 jaar over een andere boeg. De discotheek in de Stationsstraat kan enkel en alleen nog maar afgehuurd worden als evenementenlocatie. Al wil dat niet zeggen dat er niet meer gefeest wordt. Op 5 oktober is er de ‘RIO REUNION’, een feestje met gewezen personeel en trouwe klanten, en laat dat net de verjaardagsdatum zijn van de draaiende dansvloer van de Rio. “Op 5 oktober is het exact veertig jaar geleden dat de draaiende dansvloer hier zijn intrede maakte. Eind jaren 70 was de jive dé nieuwe dansstijl bij uitstek. Ik liet plaatjes meebrengen uit de Verenigde Staten om de nieuwste hits in de Rio te kunnen afspelen. Er deed zich echter een probleem voor: de jivers in de Rio hadden te weinig plaats”, vertelt Jacobs. “Op de dansvloer, toen nog een doodgewone platte vierkant was, stonden bezoekers met in de ene hand een drankje, de andere hand in hun broekzak. Jivers konden op de dansvloer niet echt hun ding doen. In mijn zoektocht naar een oplossing kwam ik uiteindelijk uit op een ronde draaiende dansvloer. De dansers werden zo beter van de andere bezoekers gescheiden en de staanders zouden het na een tijdje beu worden om rond te draaien, dat was mijn logica. Al mag je hier in de Rio niet van logica spreken. Hier is er altijd een hoek af.”

Draaimolen

“Het idee van een draaiende dansvloer kwam van mij, maar ik mag zeker niet vergeten om mijn mechanieker Jef Janssens te vermelden. Kwam ik met een wild idee af dan zei hij: ‘No problem.’ Hij zorgde voor de installatie van de vloer, die eigenlijk vergelijkbaar is met een draaimolen. In het begin was het even zoeken. De vloer werd eerst aangedreven met een oliepomp, maar dat zorgde voor schokken. Voor de dansers was de vloer niet stabiel genoeg. Na een jaar hebben we dat verholpen. Aan de buitenkant van de vloer zit nu een tandwiel, dat de vloer traag en stabiel doet draaien.”

Vogelkooi

“Rio en de draaiende dansvloer zijn onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Ik heb nog nergens een draaiende dansvloer gezien en volgens mij is het dus echt iets uniek. Het is dan ook dé publiekstrekker van Rio geworden. De vloer heeft ook wel een nadeel. Er zijn hier mensen geweest die na uren op de dansvloer te hebben gestaan de uitgang niet meer vonden. Uiteraard hadden die wel al wat gedronken.” Hoewel er dus op 5 oktober een verjaardag te vieren valt, wordt de vloer niet met toeters en bellen voorzien. “Er heeft ooit een grote vogelkooi vol glitterbollen op de dansvloer gestaan. Mooi, dat wel, maar een flauwe plezante vond er toen niets beters op om de draaiende constructie te blokkeren met een kruk. Die speciallekes heb ik in de loop der jaren dus maar achterwege gelaten. De vloer is al uniek zoals die is.”