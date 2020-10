Docenten De Nayer komen met printbare handgrepen: “Om contact met klink of winkelkar te vermijden” De ‘Covid-19 No Touch tool’ kan je zelf afprinten met 3D-printer Antoon Verbeeck

13 oktober 2020

17u32 0 Sint-Katelijne-Waver De docenten Ontwerp- en Productietechnologie van hogeschool Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver ontwierpen handgrepen om geen rechtstreeks contact te moeten maken met een deurklink of winkelkar. Wie thuis een 3D-printer heeft staan kan zelf het ontwerp afprinten.

De uitvinding kreeg de naam ‘Covid-19 No Touch tool’ mee. “Het zijn printbare handgrepen die je kan gebruiken om geen rechtstreeks contact te moeten maken met een deurklink, een winkelkarretje of een ander mogelijk besmet oppervlak. Deze week worden ze op grote schaal verspreid op de campus”, deelt Koen Geyskens mee, docent Ontwerp- en Productietechnologie.

250 stuks

“Het ontwerp van de ‘No Touch Tool’ dateert al van de lockdown in maart en in april werden er al exemplaren bezorgd aan het Woonzorgcentum Den Olm in Bonheiden en aan KIH De Nayer. In september produceerden de 3D-printers van Campus De Nayer 250 exemplaren en elke student en docent van de campus kan vanaf nu zijn gratis exemplaar afhalen. Mocht de vraag groter zijn, dan kan men in geen tijd extra exemplaren printen.” Wie thuis zelf een 3D-printer heeft staan, kan via Thingiverse, een van de grootste databanken met 3D-printbestanden, de No Touch Tool downloaden via deze link.