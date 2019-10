Discussie over studentenvereniging in jeugdhuis: “Oneerlijke concurrentie voor cafés” Antoon Verbeeck

09 oktober 2019

10u24 0 Sint-Katelijne-Waver Gemeenteraadslid Ronny Slootmans (Samen Anders) is van oordeel dat er in het dossier van de overname van jeugdhuis JoKa fouten zijn gebeurd. De werking van het jeugdhuis aan het Sint-Michielskasteel werd recent overgenomen door studentenvereniging Mereta.

“Er zijn zaken gebeurd die niet door de beugel kunnen. Het bestuur ontving op 23 april een brief van Mereta, niet alleen gericht tot het college maar ook tot de gemeenteraad. Niemand van onze fractie heeft deze brief ontvangen. Waarom niet? Ik wacht ook nog steeds een beloofde nota”, sprak Slootmans tijdens de gemeenteraad. “Er zijn nog veel verenigingen in onze gemeente die dergelijk pand willen huren voor 1 euro per maand. Zijn de andere verenigingen wel op de hoogte gebracht? Ik snap ook niet dat de schepen van Lokale Economie zich niet heeft verzet. In de Elzestraat zijn er meerdere cafés. Zij moeten nu opboksen tegen een gesubsidieerde concurrent. Om nog maar te zwijgen van de concessionaris van het kasteel, die niet eens de kans heeft gekregen om mee aan tafel te zitten.” Zijn partijgenoot Tom Ongena verwees ook naar het gebrek aan communicatie naar de buurtbewoners toe.

Burgemeester Kristof Sels (N-VA) beet van zich af. “JoKa stopte en vond geen overnemer voor het jeugdhuis. Mereta was de enige die interesse toonde en nam de werking over, waardoor er uiteindelijk geen gesprek met de concessionaris nodig was. Ik heb ook niet de indruk dat ze in concurrentie gaan met de lokale cafés”, legt Sels uit. “Wat de brief betreft: het was zeker niet de bedoeling om iets achter te houden. Dit was een vergetelheid. De nota is er wel degelijk en wordt nog bezorgd.”