Directrice van Heilig-Hartschool neemt afscheid met ijsjes Antoon Verbeeck

20 juni 2019

Directrice An Berghmans (58 jaar) nam vandaag afscheid van de Heilig-Hartschool. 14 jaar lang vervulde ze met veel passie de functie van directrice in de school in Elzestraat. Op haar afscheidsfeestje trakteerde de directrice met ijsjes voor de kinderen. In ruil kreeg ze van de leerlingen een dansvoorstelling. “Ik vind het ontzettend jammer dat ik de school moet verlaten, maar ik sukkel met mijn rug en mijn gezondheid is uiteraard belangrijk. Ongeveer een jaar geleden heb ik een rugoperatie laten doen en de laatste tijd was ik niet langer actief op school. Mijn pensioen komt dus drie jaar eerder dan gepland”, vertelt An Berghmans. “Ik ga het hier heel hard missen: de kinderen, de collega’s, het contact met de ouders. De kleuters vroegen me al of ik morgen niet terug naar school kom, en of ik dan opnieuw trakteer op ijsjes. Hoewel ik vandaag afscheid neem van de school, gaan ze mij hier vast en zeker nog eens zien.”