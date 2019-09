Diefstal tijdens Open Monumentendag in Wintertuin: “Foto en postkaart gestolen uit albums” Antoon Verbeeck

09 september 2019

16u23 3 Sint-Katelijne-Waver In de Wintertuin van het klooster van de zusters Ursulinen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver vond op zondag tijdens Open Monumentendag een diefstal plaats. Een onbekende ging er aan de haal met een oude postkaart en een foto, die beiden dateren van rond het jaar 1900.

De Wintertuin was dit weekend in onze regio een van de trekpleisters tijdens Open Monumentendag. Meer dan duizend bezoekers genoten van de art nouveau-parel met kleurrijk glaswerk en sierlijk loodwerk, maar één bezoeker had ook oog voor iets anders: de twee albums die ter inzage lagen voor het publiek. “Speciaal voor Open Monumentendag had ik mijn albums van oude postkaarten en foto’s, telkens anno 1900, mee. Zo kregen de bezoekers mee hoe er in die tijd werd geleefd. Later op de dag, bij het inkijken van de albums, ontdekte ik dat er een foto en postkaart ontbraken. Ik wist precies om welke exemplaren het ging, want ik had ze nog maar een week of twee in de albums gestoken. Het viel me ook op bij het inkijken van de albums dat er heel wat foto’s en kaarten op een andere plaats staken, maar ik miste alleen die twee stuks”, vertelt Gustave Min, voorzitter en acteur van Studio Belle-Epoque.

“Op de foto staat een jongedame in een tuin, met op de achtergrond een woning. Op de postkaart staat dan weer een klein meisje, met een typische rand in art-nouveaustijl rond het portret. Echt veel waarde hebben de foto en de postkaart niet. Wél hebben de twee stuks voor mij een emotionele waarde, aangezien ze uit mijn persoonlijke collectie komen. Ik vermoed dat de dader het gewoon een mooie foto en postkaart vond”, legt Gustave uit. “Zondag was een prachtige dag en op een gegeven moment stond de teller op bijna 2.000 bezoekers. Open Monumentendag was opnieuw een succes, buiten dat ene feit dan. Wie de dader zou kunnen zijn? Dat is voor mij één groot raadsel. Er waren heel veel aanwezigen die dag.” Gustave deed geen aangifte bij de politie en hoopt dat de dader alsnog opdaagt. “We willen deze ‘eerlijke vinder’ de kans geven om het goed te maken en hij of zij kan de postkaart en foto deponeren in de bus van het kloostergebouw in de Bosstraat.”