Deurmatten brengen geld in het laatje voor goed doel Antoon Verbeeck

29 oktober 2019

09u40 0

In het kader van De Warmste Week zet het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver en een aantal winkeliers een actie op poten voor Wijzersterk, een plaatselijke VZW die zich inzet voor jongeren met een beperking. Tot 14 november worden er deurmatten verkocht. “De bedoeling is dat onze skwinkelende deurmat met hartverwarmende boodschap tijdens de eindejaarsperiode aan de inkom van zoveel mogelijk woningen, winkels en bedrijven zal liggen. We bieden drie formaten en per formaat drie verschillende opdrukken aan. Bij bestelling kan er een afhaalpunt worden gekozen waar de deurmatten vanaf 9 december kunnen afgehaald worden.” De prijzen voor een deurmat zijn 21, 49 of 115 euro. Bestellen doe je via de webstek: skwinkel.be/dewarmsteskwinkel-shop.