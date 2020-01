Dertigers opgepakt voor reeks inbraken: “De exacte omvang van de feiten maakt deel uit van verder onderzoek” TVDZM

29 januari 2020

16u15 6 Sint-Katelijne-Waver Twee dertigers zijn door de onderzoeksrechter in Mechelen in verdenking gesteld voor een reeks inbraken. Het duo werd opgesloten in de gevangenis.

“Het onderzoek startte een tijd geleden na recente inbraken op het grondgebied van de politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) maar ook op andere plaatsen binnen de provincies Antwerpen en Limburg”, vertelt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Dertigers

Vanochtend viel de politie binnen in zeven woningen in de provincie Antwerpen en werden de twee mannen gearresteerd. “Het gaat om een 37-jarige man uit Sint-Katelijne-Waver en een 39-jarige man uit Duffel”, gaat de parketwoordvoerder verder.

In de loop van woensdag werden de twee voor de onderzoeksrechter in Mechelen gebracht. Die besloot om de twee aan te houden. “De exacte omvang van de feiten maakt deel uit van verder onderzoek”, besluit Aerts. “Dat zal nu verder worden gezet door de lokale recherche van de politiezone Bodukap.”

Geld en auto

Tijdens de huiszoekingen werden er naast een voertuig ook nog geldsommen in beslag genomen. Na hun aanhouding werden de dertigers opnieuw overgebracht naar de gevangenis. Nu vrijdag zullen ze voor de raadkamer moeten verschijnen. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of de twee in de gevangenis blijven of niet.