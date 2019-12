Dertiger staat terecht voor aanranding nadat hij in bil van jogster kneep TVDZM

05 december 2019

13u20 0 Sint-Katelijne-Waver Een dertigjarige man uit Mechelen riskeert een celstraf van tien maanden effectief voor aanranding. Vorig jaar kneep hij volgens het parket in de linkerbil van een jogster. Zelf ontkent hij de feiten.

De vrouw was midden september 2018 aan het joggen in het Domein Roosendael in Sint-Katelijne-Waver. Plots werd er in haar linkerbil geknepen en vluchtte de dader weg met een scooter. De vrouw verwittigde de politie en die startte op zijn beurt een onderzoek op.

Op basis van de nummerplaat kwam er een verdachte in beeld en voerde de politie een huiszoeking uit bij de dertiger. “Hier werd er naast de scooter ook nog de helm en zwarte kledij, die de verdachte droeg, teruggevonden”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans vanochtend op zitting.

Uitgeleend

Voor haar waren de feiten bewezen. Ze vorderde daarom ook een effectieve celstraf van tien maanden. De verdediging betwistte de feiten en ging vol voor de vrijspraak. Aan de politie verklaarde de dertiger al dat hij regelmatig zijn bromfiets uitleent aan anderen.

“Maar voor alle duidelijkheid. Dit is niet de verdediging die wij hier vandaag voeren”, zei de advocate van de Mechelaar. “Wij benadrukken voornamelijk dat er heel wat vermoeden is van onschuld. Bovendien heeft het slachtoffer enkel de achterkant van de aanrander gezien en kon zij mijn cliënt niet identificeren.”

Een vonnis in de zaak volgt op 2 januari.