Dertiger krijgt twaalf jaar cel voor moordpoging op escorte: “Vrouw heeft geluk gehad dat ze dit heeft overleefd”

Sint-Katelijne-Waver

Jelle V.B. (31) uit Lier is door de rechters in Mechelen veroordeeld tot twaalf jaar cel. De dertiger werd schuldig bevonden aan een moordpoging op een escorte . Hij stak de vrouw in zijn pc- en vapezaak in Sint-Katelijne-Waver vijf keer in het aangezicht, de rug, de schouders en arm. Zij overleefde de aanval maar raakte wel ernstig gewond.