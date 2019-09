De Romeo’s en William Boeva vieren mee met Landelijke Gilde Antoon Verbeeck

09 september 2019

De Landelijke Gilde Elzestraat (Sint-Katelijne-Waver) bestaat 125 jaar en viert dit met een feestweekend vol bekende gezichten. Op vrijdag 20 september is er De Gilde Lacht, een avondje comedy van onder meer Christophe Stienlet en William Boeva. Op zaterdag is er dan weer de vedettenparade. Zeven Vlaamse artiesten komen langs in Ons Parochiehuis van Elzestraat voor het feestje. Op de affiche staan Dennie Demaro, Swoop, Garry Hagger, Johan Veugelers, Torsten, Lindsay en De Romeo’s. Kaarten zijn verkrijgbaar via het mailadres landelijkegildeelzestraat@gmail.com.