Curieus Katelijne verkoopt boeken voor het goede doel: “De opbrengst gaat naar luisterboeken voor kinderen en volwassenen met leesproblemen” Antoon Verbeeck

04 juli 2020

08u28 0 Sint-Katelijne-Waver Curieus Katelijne opent in het weekend van 11 en 12 juli het pop-up initiatief The Empty Bookshop in de Heilig Hartschool in de Albertstraat. De boekenverkoop moet geld in het laatje brengen voor het goede doel.

“Met The Empty Bookshop verzamelen we tweedehandsboeken en geven ze een waardevol tweede leven”, legt Marijke Vertommen van Curieus Katelijne uit. “In het voorjaar konden de inwoners van onze gemeente hun boeken die smeekten om een tweede leven kwijt in onze bibliotheek. In het weekend van 11 en 12 juli verkopen we ze opnieuw. We zijn heel blij dat de school hun speelplaats ter beschikking wil stellen. Op die manier kunnen we in open lucht voldoende afstand houden tussen de verschillende klanten en kunnen we voldoen aan de richtlijnen zoals de overheid ze oplegt.” Het geld dat we inzamelen met de verkoop gaat naar de aanschaf van Daisy-boeken en -spelers. “Dit zijn luisterboeken die speciaal ontworpen zijn voor kinderen en volwassenen met leesproblemen. De aanschaf van de Daisy-spelers is een dure investering, maar door de verkoop van onze tweedehandsboeken hopen we het aanbod van deze boeken en spelers in onze bibliotheek en scholen aanzienlijk te verhogen”, besluit Katrien Willems van Curieus Katelijne.