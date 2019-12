Creatieve dames organiseren wintermarkt met zelfgemaakte geschenken Antoon Verbeeck

05 december 2019

16u23 8

In bloemenzaak Kasjpo in de Stationsstraat van Sint-Katelijne-Waver kan je op vrijdag en zaterdag originele kerstcadeautjes op de kop tikken tijdens een wintermarkt. De zeven creatieve dames zijn Liesbeth Paredis, Greet Verbruggen, Bieke De Preter, Lotte De Laet, Iris Brys, Hanne Deleu en Kristien en Lies Serneels. “De focus ligt er op kleinschaligheid, creativiteit en passie”, zegt Liesbeth. “De zeven standhouders zijn dus allemaal creatieve dames. Ze maken zelf bloemstukken, juweeltjes, wenskaartjes, keramiek, stoffen hebbedingen, gebak... We willen onze bezoekers graag de kans bieden om echt originele, met passie gemaakte, cadeautjes onder de kerstboom te leggen. En we willen ze ook gewoon een leuke avond of dag bezorgen met een hapje en een tapje. Met deze wintermarkt willen we, lokaal weliswaar, ook een gezellig antwoord bieden op de bol.com’s en Zalando’s van deze wereld.” De markt is vrijdag open van 16 tot 22 uur en zaterdag van 10 en 18 uur in de Stationsstraat 178.