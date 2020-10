Coronajaar of niet: gemeente reikt Katelijnse Keien uit Antoon Verbeeck

15u11 0 Sint-Katelijne-Waver Op vrijdag 20 november reikt het gemeentebestuur voor de zevende keer de Katelijnse Keien uit, dit jaar via een online-evenement. Inwoners of verenigingen met een overduidelijk of verborgen talent, of die het afgelopen jaar een knalprestatie hebben neergezet, mogen zich aanmelden.

“Op vrijdag 20 november reikt het gemeentebestuur voor de zevende keer de Katelijnse keien uit. Wie of wat een kei ontvangt hangt af van wie of wat jij nomineert en wie of wat schittert en domineert. 2020 wordt een speciale editie want dit jaar komt de kei naar jou toe. Iedereen kan deze uitzonderlijke en mobiele editie volgen vanuit de woonkamer, tuin of clublokaal op een scherm van klein of groot formaat. Het enige wat we van jouw vragen is gepaste galakledij, inachtneming van de coronamaatregelen en een klik op de link naar het evenement”, klinkt het. Nomineren kan tot 5 november via katelijnsekeien@skw.be.