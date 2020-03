Corona op Thomas More: student autotechnologie test positief Wannes Vansina

06 maart 2020

14u51 0 Sint-Katelijne-Waver Een student autotechnologie van Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver is besmet met het coronavirus. Volgens hogeschool Thomas More verblijft hij thuis en stelt hij het goed.

Thomas More werd woensdagavond op de hoogte gebracht en zette volgens directeur Marketing en Communicatie Veerle Heyvaert meteen de nodige stappen. Zo bracht de hogeschool iedereen op de hoogte en informeerde ze het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Het Agentschap zal een brief sturen naar de collega-studenten en docenten van de zieke student, waarin zal staan wat ze moeten doen. De lessen gaan tot nader order gewoon door. Wel roepen we op tot preventieve maatregelen, zoals handen wassen.”

De student zelf zou volgens de hogeschool positief zijn getest nadat iemand in zijn gezin ziek werd, maar zelf geen ziektesymptomen vertonen. Of er een link is met de andere besmettingen in Sint-Katelijne-Waver is niet bekend. Het is de eerste coronazieke bij Thomas More. De hogeschool telt 19.000 studenten.