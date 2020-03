Corona in Sint-Ursula-Instituut: vier leerlingen in quarantaine Wannes Vansina

06 maart 2020

10u43 19 Sint-Katelijne-Waver Vier leerlingen van het Sint-Ursula-Instituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver zitten thuis in quarantaine. Twee van hen zijn besmet met het coronavirus, twee anderen hebben een gezinslid dat besmet is met COVID-19.

De vier leerlingen van de derde graad gingen vorige week in privéverband samen op vakantie in Noord-Italië. “Twee leerlingen zijn zelf ziek, bij de twee anderen is iemand in het gezin dat”, licht Ann Vanhaeren van het Sint-Ursula-Instituut toe. De vier leerlingen waren eerder deze week nog op school. Het waren de ouders die de school op de hoogte brachten, waarop alle leerlingen verwittigd werden.

De lessen vinden vandaag en de komende dagen gewoon plaats. De school raadt niet-zieke leerlingen en personeelsleden aan om alert te blijven voor mogelijke symptomen, zoals hoesten of koorts. Paniek is er volgens de school niet, wel ongerustheid. “We zijn nog in overleg met de overheid en wachten op verdere richtlijnen”, geeft Vanhaeren nog mee.