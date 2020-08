Containerklas Dijkstein zoekt nieuwe eigenaar: “Voorstellen welkom voor 15 augustus” Antoon Verbeeck

10 augustus 2020

09u40 0 Sint-Katelijne-Waver Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver zoekt een nieuwe thuis voor een containerklas die momenteel bij basisschool Dijkstein staat opgesteld. Zowel firma’s als particulieren mogen zich aanmelden bij de gemeente.

Voor 1 september moet de containerklas, van 6 op 9 meter, weg zijn. De nieuwe eigenaar staat zelf in voor de afbraak. Firma’s en particulieren moeten zich voor 15 augustus aanmelden. “De containerklas is van het merk De Meeuw en bestaat uit drie delen. Hou er rekening mee dat het weghalen met voorzichtigheid moet gebeuren om het plein niet te beschadigen. Hoe alles verloopt, is aan de nieuwe eigenaar om te bekijken en voor te stellen”, klinkt het bij het lokaal bestuur. “Drie jaar geleden werd er een extra dak op aangebracht. Om de container weg te halen, moet dat eerst verwijderd worden. Ook dat is de taak voor de firma of persoon die de container weghaalt.”

Wie een voorstel indient moet daarin de totale kostprijs om de container weg te halen vermelden, alsook een biedingsbedrag voor de container, transport inbegrepen. De dienst openbare werken bekijkt na 15 augustus alle voorstellen en zal dan de opdracht toewijzen. Meer info via openbare.werken@skw.be of 015/30.50.40.