Colruyt Pasbrug beperkt aantal klanten in de winkel Wannes Vansina

17 maart 2020

13u07 78

Niet alleen de supermarkten van Delhaize beperken het aantal klanten in de winkel, ook de Colruyt op de Putsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver doet dat. Sinds vandaag dinsdag worden mensen gevraagd om buiten te wachten om wachtrijen binnen aan de kassa te voorkomen. Dat om eventuele besmettingen tegen te gaan. De maatregel zorgde deze ochtend voor een wachtrij tot aan de poort, op de middag stond nog een file voor het ganse gebouw. Binnen hoefde je dan wel niet meer aan te schuiven. Overigens zal vanaf morgenmiddag in alle warenhuizen nog maar een klant per 10 vierkante meter worden toegelaten.