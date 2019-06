College Hagelstein wil met opbrengst Rode Neuzen Dag rustig hoekje op speelplaats maken Antoon Verbeeck

15u06 0 Sint-Katelijne-Waver College Hagelstein uit Sint-Katelijne-Waver neemt ook dit jaar deel aan Rode Neuzen Dag. Welke acties de leerlingen precies op poten gaan zetten, is voorlopig nog niet bekend. Wel is zeker dat met de opbrengst een rustige plekje wordt gecreëerd op de speelplaats.

“College Hagelstein is een warme school en probeert elke leerling zich goed te laten voelen. Dat Rode Neuzen Dag nu fysiek, mentaal en sociaal welbevinden op de eerste plaats zet vinden we zeer waardevol”, zegt Ingeborg De Cooman, woordvoerder van de school. “De specifieke acties zullen besproken worden in de leerlingenraden begin september 2019. Een afvaardiging van onze school zijn naar het kick-offevenement van Rode Neuzen Dag geweest en deden daar inspiratie op. We weten wel al aan welk centraal schoolproject we het ingezamelde geld willen besteden. De leerlingenraad gaf de voorbije maanden aan dat leerlingen meer nood hadden aan een ‘stille, rustige plek’ op de speelplaats vooraan. We willen dus een soort van lounge-plek maken op de speelplaats vooraan waar jongeren goed met elkaar kunnen praten en gezellig kunnen keuvelen. In september bekijken we de ideeën en werken we verder uit.”