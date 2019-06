College Hagelstein sluit schooljaar af met festival Hagelrock Antoon Verbeeck

26 juni 2019

College Hagelstein sloot vandaag het schooljaar af met het tweejaarlijks festival Hagelrock, georganiseerd door leerlingen en leraren van de school. Danstalenten en muziekbands van eigen schoolbodem, gezonde drankjes en randanimatie maakten er een geslaagde festivaldag van. Onder andere de lerarenband The Hagelstones en DJ Bram, een ex-leerling van de school die vorig jaar nog een feestje bouwde op Tomorrowland, stonden op de affiche. “Daarnaast is er nog ons free podium, waar jong talent van Hagelstein hun kunnen mogen tonen: dansacts, circusacts, breakdance, rockband,... De leerlingen kunnen ook poseren voor een fotobooth, ontsnappen uit onze escape room, een skate-workshop volgen of voetballen. Net als de organisatie is ook de presentatie van het festival in handen van de leerlingen”, aldus Stefanie Kerckhofs en Riet De Leersnyder, organiserende leraren van Hagelrock.