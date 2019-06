Chiromeisjes Elzestraat getroffen door processierups na bezoek aan domein Hofstade: “Hebben allemaal brandende jeuk en boebels” Antoon Verbeeck

25 juni 2019

14u30 4 Sint-Katelijne-Waver Brandende jeuk, boebels, kortademigheid en last van ogen: de Chiromeisjes van Elzestraat hadden de afsluiter van hun Chirojaar anders voorgesteld. Met 69 leden en 11 leidsters trokken ze op zondag naar het Sport Vlaanderen domein in het Vlaams Brabantse Hofstade, waar ze allemaal werden getroffen door de eikenprocessierups.

Zondag rond 16 uur merkten twee leden van de Chiro een aantal rode huidvlekjes op tijdens hun bezoek aan het domein. Grasallergie of hooikoorts, dachten de meisjes. Maar tijdens de nacht van zondag op maandag werd er meer duidelijk. “Heel wat leiders zijn rond 4 uur wakker geworden met brandende jeuk en boebels over heel het lichaam. Sommige hadden ook ademhalingsproblemen. Enkele uren later lieten ouders ons weten dat ook hun kinderen werden getroffen. Drie kindjes zijn zelfs tijdens de nacht naar spoed getrokken. Zij zijn ondertussen thuis”, klinkt het bij de Chiro. “Toen we de eerste berichten van ouders ontvingen, hebben we de andere ouders ingelicht. Stuk voor stuk lieten ze ons weten, dat hun dochter dezelfde klachten had.”

“Op zondag zochten we vooral de bomen op, om zo schaduw te hebben. De speeltuin stond ook onder de bomen. Waarschijnlijk zijn we zo in contact gekomen met de eikenprocessierups. We hebben onze volwassenbegeleider laten bellen met verantwoordelijken van het domein, nog voor de openingsuren. Zo zijn ze gewaarschuwd en kunnen ze maatregelen treffen, was onze redenering. Maar op de melding van onze begeleider werd heel ongeïnteresseerd gereageerd. Er werd geen bericht gedeeld via sociale media en de parkzone waar wij op zondag verbleven werd niet afgebakend. Ook een ouder lichtte het domein in, maar ook dan was er geen interesse. Vandaar dat we het zelf op onze Facebook-pagina hebben geplaatst.”

In het domein Sport Vlaanderen in Hofstade spreekt men van een ongeziene plaag van de processierups. “Afgelopen vrijdag werden de eerste, weliswaar kleine, nesten vastgesteld”, zegt communicatieverantwoordelijke Didier L’Homme. “Onze eigen ploegen zijn toen gestart met de bestrijding van de nesten. Door de hitte van afgelopen weekend zijn de rupsen zich echter op heel korte tijd enorm gaan voortplanten. Gevolg? Onze eigen ploegen waren niet meer bij machte om de processierupsen te bestrijden. En dus hebben we een gespecialiseerde firma ingeschakeld. Op heel wat risicovolle plaatsen, voornamelijk in de buurt van eiken, hebben we informatieborden geplaatst. Daarnaast hebben we de scholen die deze week het einde van het schooljaar in ons domein komen vieren, gewaarschuwd voor de aanwezigheid van de processierups. Als blijkt dat het probleem in bepaalde zones waar speeltuigen staan niet opgelost geraakt, dan zullen we die zones afsluiten. Voorlopig is dat evenwel nog niet het geval.”

De uithaal van de Chiro van Elzestraat als zou Sport Vlaanderen niets doen aan de bestrijding van de processierups klopt volgens L’Homme niet. “We hebben er echt alles aan gedaan om het probleem zelf op te lossen. Aangezien er vrijdag slechts enkele kleine nesten waren, plaatsten we toen nog geen informatieborden. We dachten immers dat het probleem na het weekend opgelost zou zijn. Dat het net het tegenovergestelde zou worden, hadden we niet verwacht.”