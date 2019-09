Chauffeur rijdt 34 kilometer te snel in bebouwde kom TVDZM

15 september 2019

11u35 0

In de Mijlstraat in Duffel heeft de politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) een snelheidsduivel geflitst die 34 kilometer per uur sneller reed dan maximaal toegelaten. De man mag zich binnenkort aan een proces-verbaal verwachten. In de Mijlstraat werden in totaal 353 chauffeurs gecontroleerd op hun snelheid. Hiervan reden er naast de snelheidsduivel nog 65 anderen sneller dan toegelaten. Ook zij mogen een pv verwachten. Verder controleerde de politie ook nog in de Bosstraat in Sint-Katelijne-Waver. Hier werden er 486 chauffeurs gecontroleerd, 44 ervan werden geflitst. Onder hen een chauffeur die aan 77 kilometer per uur werd geflitst.