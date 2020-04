Chauffeur rijdt 127 kilometer per uur op Mechelbaan Tim Van Der Zeypen

22 april 2020

15u30 0

De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Putte) heeft op de Mechelbaan een snelheidsduivel geflitst. De chauffeur werd geflitst aan 127 kilometer per uur. Dat is maar liefst 57 kilometer per uur te snel. “Verder mogen nog 35 andere chauffeurs zich aan een boete verwachten. Ook zij rijden te sneller dan de maximaal toegelaten snelheid van zeventig kilometer per uur”, luidt het bij de politiezone Bodukap.