Cedric Beullens is klaar om opnieuw op de voorgrond te treden in de Antwerp Port Epic Erik Vandeweyer

08 september 2020

16u52 0 Wielrennen Twaalf maanden geleden was Cedric Beullens ongewild held en antiheld in de Antwerp Port Epic. De prof uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver wil op 13 september met een degelijke prestatie iets rechtzetten in dezelfde wedstrijd. De vraag kan gesteld worden in welke mate Beullens voldoende koersritme heeft, maar dat probleem geldt voor een groot deel van het peloton.

Cedric Beullens is klaar om opnieuw op de voorgrond te treden in de Antwerp Port Epic. “In 2019 was ik mee met de vroege vlucht. Als stagiair bij Wanty-Groupe Gobert mocht ik in een grote koers mee de finale rijden. Dat gaf een fijn gevoel. In die finale liep het fout. Een aantal renners werd door een laagvliegende helikopter letterlijk weggewaaid. Ik was één van de velen die tegen de grond ging. Ik heb inderdaad iets recht te zetten in deze wedstrijd.”

Geen verloren jaar

Wellicht had Beullens zich zijn profdebuut anders voorgesteld. Toch hoor je hem niet klagen. “Ik had het geluk dat ik een opgemerkte binnenkomer kon maken in het profpeloton. In de Mallorca Challenge eindigde ik op de zesde plaats en in de Ronde van Valencia mocht ik één dag de bolletjestrui dragen. Veel mensen feliciteerden me met die prille successen in het vroege voorjaar en dat motiveerde me. Ik was klaar om de klassiekers te rijden. De Ronde van Vlaanderen moest een hoogtepunt worden. Het pakte anders uit door corona. Voor mij is dit geen verloren jaar. Ik leer elke dag, ook al wordt er minder gekoerst. Indien ik dertig jaar was geweest, had ik misschien anders gesproken. Het was de bedoeling om leergeld te betalen; dat heb ik nu op een andere manier gedaan.”

Dubbele klassiekers

Het programma van Beullens ligt nog niet helemaal vast. “Na de Antwerp Port Epic volgt het BK op de weg. Voor de maand oktober kennen we onze kalender nog niet. Het is wel vervelend dat we soms maar om de twee weken kunnen koersen. Ik heb sinds begin augustus de Ronde van Tsjechië, Dwars door het Hageland en de Brussels Cycling Classic gereden. Ploegen uit de WorldTour hebben meer keuze om te starten. Doordat er soms twee weken rust is tussen de competitie, is het moeilijk om echt op te bouwen. Anderzijds zit ik wel fris. Al bij al ben ik tevreden dat we weer aan de slag kunnen gaan. Volgende maand zullen er een aantal klassiekers op het programma staan. Het is wel een beetje een gekke gedachte. Als ik volgende maand de Ronde van Vlaanderen mag rijden, is dat de ideale voorbereiding voor de volgende editie over vijf maanden. Gelukkig woon ik in Vlaanderen. Als Spanjaard of Italiaan zat je tijdens de acute coronafase opgesloten. Ik heb steeds normaal kunnen trainen. Er was nauwelijks verkeer. Soms moest ik er zelfs over waken dat ik niet te veel koerste. Globaal bekeken denk ik dat ik de zaken correct heb aangepakt.”