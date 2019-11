Campus De Nayer verwacht tegen 2030 duizend extra studenten en moet uitbreiden Gemeente werkt aan plan om mobiliteitsproblemen te voorkomen Antoon Verbeeck

08 november 2019

17u05 0 Sint-Katelijne-Waver Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver broedt op uitbreidingsplannen. Tegen 2030 verwacht de site duizend extra studenten en om deze stijging op te vangen moeten Thomas More Hogeschool en KU Leuven, de gebruikers van de campus, bijbouwen. Aan het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver om hiervoor een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken. Buurtbewoners worden uitgenodigd voor een infomarkt.

Het bestaande hoofdgebouw van Campus De Nayer is verouderd en de site heeft een lage ruimtelijke kwaliteit. KU Leuven en Thomas More Hogeschool ontwikkelden samen een visie voor het gebruik van de site en stelden deze voor aan de gemeente. 1.600 studenten volgen momenteel de technologie- en industriële ingenieursopleidingen die Thomas More Hogeschool en KU Leuven aanbieden op Campus De Nayer. De twee partners willen nu een aantal gebouwen bijbouwen. “Thomas More Hogeschool en KU Leuven verwachten dat het aantal studenten op Campus De Nayer tegen 2030 met duizend zal stijgen, KU Leuven wil bovendien ook sterk blijven inzetten op de verdere uitbouw van toepassingsgericht onderzoek op de campus”, weet schepen van Onderwijs Sarah De Keyser (CD&V). “Dat zal een impact hebben op het gebruik van het terrein, de mobiliteit en de huisvesting in de buurt. Om de uitbreiding te realiseren, is een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig.”

Toegang Fortsesteenweg

“Het nieuwe RUP moet de campus een mooie plaats geven in de landelijke omgeving en het woongebied waar hij zich bevindt”, zegt schepen van Omgevingsbeleid Joris De Pauw (N-VA). “Zo moet het RUP ook de groene gordel tussen de campus en de industriezone vastleggen. De beboste zone zal dus worden ingekleurd op het nieuwe plan.” Ook aan de mobiliteit zal het nieuwe RUP extra aandacht besteden. “Het is de bedoeling om de campus verkeersvrij te maken. De ingang verhuist naar de Fortsesteenweg, een veiligere locatie. Daar komt voldoende parkeermogelijkheid zodat de buurt deze last niet draagt. Voor fietsers en voetgangers vanaf het station blijven de toegangen in het noorden en westen behouden”, vult schepen van Mobiliteit Eric Janssens (CD&V) aan.

Infomarkt

De opmaak van het nieuwe RUP bevindt zich in de beginfase. Het lokaal bestuur wil het plan in 2020 afronden. Studiebureau Arcadis heeft reeds een startnota opgesteld, waarin een beschrijving van de huidige toestand, de doelstellingen van het RUP en een beschrijving van de te onderzoeken milieueffecten staan. Geïnteresseerden kunnen de startnota inkijken op www.skw.be/rupdenayer. “Op woensdag 13 november organiseren het gemeentebestuur, KU Leuven en Thomas More Hogeschool een infomarkt. De betrokkenen geven daar een woordje uitleg over de startnota. De infomarkt vindt plaats op campus De Nayer tussen 19 en 21 uur”, klinkt het nog.