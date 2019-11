Campus De Nayer pakt uit met workshops en water-stofbus tijdens Dag van de Wetenschap Antoon Verbeeck

24 november 2019

18u46 0 Sint-Katelijne-Waver Op Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver kon je op zondag tijdens de Dag van de Wetenschap meer dan 40 workshops, doe-activiteiten in labo’s en demo’s volgen. Ook Technopolis opende de deuren voor de themadag.

Zo konden de jonge wetenschappers constructies bouwen een zelfgebouwde constructie uittesten op een aardbevingssimulator en een raket bouwen. De ganse dag reed er een AGV, een automatisch geleid voertuig, autonoom tussen de bezoekers. De blikvanger was echter de Van Hool water-stofbus, die voor het eerst aan het grote publiek werd voorgesteld. “Begin 2020 worden er 40 exemplaren ingezet in Keulen en Wuppertal. Dit order is meteen het grootste voor water-stofbussen dat ooit geplaatst werd in Europa. Dat Van Hool dit order heeft binnen gehaald, is een serieuze opsteker voor het gebruik van de waterstoftechnologie voor de aandrijving van bussen voor openbaar vervoer”, klonk het.

Bij Technopolis in Mechelen verlaagde ze tijdens de Dag van de Wetenschap hun toegangstarief naar 1 euro en vonden er extra workshops en demonstraties plaats. “Door de toegangsprijs op de Dag van de Wetenschap voor het derde jaar op rij symbolisch naar 1 euro te verlagen, wil Technopolis iederéén de kans geven om Technopolis een keertje te bezoeken. Elke euro gaat bovendien rechtstreeks naar Teach for Belgium in het kader van de Warmste Week”, aldus Stephane Berghmans, CEO van Technopolis.