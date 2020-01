Campus De Nayer krijgt kinderen als studenten tijdens Kinderuniversiteit Antoon Verbeeck

08 januari 2020

16u41 0 Sint-Katelijne-Waver Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver verwacht op 11 januari geen studenten maar wel kinderen tussen de 8 en 13 jaar op haar schoolbanken. De campus neemt voor het eerst deel aan de Kinderuniversiteit, een initiatief van KU Leuven.

“Tijdens de Kinderuniversiteit op zaterdag 11 januari kunnen kinderen les volgen in een echte aula en nadien deelnemen aan een workshop. Net zoals de echte studenten op de campus volgen de jonge wetenschappers dus niet enkel les in de aula, maar steken zo ook zelf de handen uit de mouwen om de praktijk te leren kennen en begrijpen”, zegt Lieze Rombauts van KU Leuven. “Van het onderzoeken van het DNA van een kiwi, tot het bouwen en testen van zelfontworpen en -gemaakte spaghettibruggen, van lasser voor één dag tot het bouwen en programmeren van een kunstrobot, van ondernemersvaardigheden tot een bruisbal maken voor een ontspannend bad na een lange dag aan de universiteit. Er is voor ieder wat wils. En de ouders? Die zijn niet toegelaten tijdens de lessen en de workshops. Maar zij krijgen de keuze om het college in een andere aula op het scherm te volgen of een bezoek te brengen aan het Fort van Duffel. Na afloop ontvangen de kinderen net als echte studenten een diploma van de Kinderuniversiteit.” Inschrijven kan nog tot zaterdagmorgen of tot de workshops volzet zijn.

