Camperplaats van Sint-Katelijne-Waver valt in de smaak: “Derde beste van België”



Antoon Verbeeck

16 juni 2020

08u41 0 Sint-Katelijne-Waver Het kampeerwagenterrein in Sint-Katelijne-Waver is het derde beste van België, althans volgens de bezoekers van de gespecialiseerde website Campercontact.com.

Campercontact is de referentiewebsite onder kampeerwagengebruikers. Zij kunnen er scores geven aan de verschillende kampeerwagenterreinen en recensies achterlaten. Ieder jaar maakt de website een top drie met de volgens hun gebruikers beste camperlocaties per land. Het kampeerwagenterrein van Sint-Katelijne-Waver werd in 2019 als derde beste van België beoordeeld. “De gemiddelde score van deze camperlocatie is 9,03/10. Vooral de ruime plaatsen en de locatie dichtbij het centrum worden erg gewaardeerd”, klinkt het bij Campercontact. Het kampeerwagenterrein bevindt zich naast het gemeentehuis en biedt plaats aan vier kampeerwagens. “We stellen vast dat ons kampeerwagenterrein enorm veel gebruikt wordt. Zo goed als dagelijks staan er meerdere wagens. Dat de gebruikers de aangeboden infrastructuur erg waarderen, is heel fijn”, zegt burgemeester Kristof Sels (N-VA). In totaal ontvingen 229 Belgische kampeerwagenterreinen een score.