Buurtbewoners geven mening over nieuwe inrichting Borgersteinpark: “Plaats voor sport, spel, rust, ontspanning en plezier”



Antoon Verbeeck

21 september 2020

09u39 1 Sint-Katelijne-Waver Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver organiseert de komende weken een grootschalige bevraging bij de buurtbewoners van het Borgersteinpark. Het bestuur wil zo te weten komen welke ideeën en dromen ze hebben voor de herinrichting van het park.

Het Borgersteinpark gaat de komende jaren over van de vzw Borgerstein naar het gemeentebestuur. Het bestuur wil het park opwaarderen tot de ontmoetingsplek van de kern Pasbrug-Nieuwendijk. Het verkreeg hiervoor al een subsidie ‘Natuur in je buurt’ van het Agentschap Natuur en Bos. “Buurtbewoners, scholen, verenigingen, …: iedereen moet in het Borgersteinpark terechtkunnen voor sport, spel, rust, ontspanning en plezier”, vertelt schepen van Omgeving Joris De Pauw (N-VA). “Samen met de ontwikkelaar Bergersteyn en Regionaal Landschap Rivierenland zullen we het park de komende jaren opfrissen en opwaarderen. Voor we hiermee starten, willen we weten hoe de buurtbewoners en potentiële gebruikers de toekomst van het park zien. Daarom organiseren we dit najaar een uitgebreid participatieproject. We verzamelen dromen, wensen en ideeën.”

Infomomenten en workshops

Voor het participatietraject krijgen de gemeente en Regionaal Landschap Rivierenland de hulp van het Innovatiesteunpunt. Het participatietraject bestaat uit drie luiken. Zo vind je tot 11 oktober overal in het park panelen met stellingen over mogelijke toekomstplannen. Via een QR code of link kan je jouw mening hierover doorsturen. “Op zondag 4 oktober worden de buurtbewoners uitgenodigd in school Dijkstein waar ze aan allerlei standjes hun ideeën en wensen voor het park kunnen achterlaten. Er is zelfs een standje waar een tekenaar de ideeën meteen in beelden verwerkt. Tijdens twee avondworkshops op 28 oktober en 18 november wordt er echt in de diepte verder nagedacht over de voorstellen die buurtbewoners indienden”, klinkt het. Het startmoment en de workshops zullen coronaveilig verlopen. Het aantal deelnemers is door het virus wel beperkt. Daarom moet men inschrijven via www.skw.be/borgersteinpark.