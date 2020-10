Bewoners laten ideeën achter tijdens infomoment over Borgersteinpark Wannes Vansina

04 oktober 2020

De gemeente Sint-Katelijne-Waver en Regionaal Landschap Rivierenland organiseerden zondag in Dijkstijn een inspraakmoment over de toekomstige inrichting van het Borgersteinpark. Aan verschillende standjes kregen ze meer informatie en konden ze ook hun ideeën en wensen achterlaten. Opvallend was een stand waar een tekenaar hun voorstellen meteen omzette in beeld. “De voorbije weken hebben we vooral via digitale weg moeten werken, maar we vonden het belangrijk om ook op een andere manier toelichting te geven. Coronaproof uiteraard”, zegt schepen van Omgevingsbeleid Joris De Pauw. Op 28 oktober en 18 november zal er dieper ingegaan worden op de verzamelde ideeën. Een timing is er nog niet. “Maar ga er maar vanuit dat uitvoering een twee à driejarenplan zal zijn. Er moeten kappingen en nieuwe aanplantingen gebeuren, paden worden verhard en speeltoestellen worden voorzien”, aldus de schepen.