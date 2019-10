Bestuurder onder invloed van drugs betrapt tijdens controleactie TVDZM

01 oktober 2019

Bij een controleactie van de lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) werd er een autobestuurder betrapt die onder invloed was van drugs. Zijn rijbewijs werd ingetrokken van vijftien dagen. De man was volgens de politie ook nog in het bezit van de drugs. Deze werd in beslag genomen. Tijdens de controleactie werden er nog drie andere chauffeurs geverbaliseerd omdat ze onder invloed waren van alcohol. Tot slot betrapte de politie twee chauffeurs omdat ze te snel reden. “Een chauffeur reed 160 kilometer per uur op een plaats waar er een maximum snelheid van 70 kilometer per uur telt. Het rijbewijs van de man werd ingetrokken voor vijftien dagen”, luidt het bij de politie. De controleactie kaderde in de provinciale actie “Don’t do drugs and drive”.Er werden in totaal 31 voertuigen gecontroleerd.