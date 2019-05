BelOrta stopt zachtfruit in nieuwe milieuvriendelijke verpakking Antoon Verbeeck

14u30 0 Sint-Katelijne-Waver Groente- en fruitveiling BelOrta biedt vanaf vandaag de eerste kartonnen ‘punnets’ met afdichting aan. Deze nieuwe verpakking speelt in op de trend richting duurzamere verpakkingen en wordt getooid met een nieuw ontwerp.

“Met de introductie van deze nieuwe kartonnen punnets onderlijnen we nogmaals de absolute aandacht die we hieraan geven. De trend dat de consument een veranderde visie heeft op plastic is al lange tijd onmiskenbaar. BelOrta streeft ernaar om innovatieve verpakkingsoplossingen te creëren die zowel goed zijn voor het milieu als aantrekkelijk voor het oog. Deze kartonnen punnet met topseal combineert beide en zal ongetwijfeld opvallen in de groente- en fruitrayons”, deelt het bedrijf mee. In eerste instantie zal gestart worden met het uitgebreide zachtfruitgamma. In een latere fase zal een grotere waaier aan groenten en fruit verpakt worden in verpakkingswijze.

“Deze nieuwe punnets komen samen met de opstart van onze nieuwe snackinglijn en dat zie je ook op de schaaltjes. Met ‘Happy snacking’ spelen we in op de toenemende vraag naar gezonde producten voor het snacken tussendoor en ‘on the go’. Frambozen, blauwe bessen, braambessen… zijn de perfecte gezonde snoepjes om op de trein, op het werk of op school te nuttigen. Vanaf vandaag zullen onze klanten al onze bessen kunnen aanbieden aan hun consumenten in een handige verpakking voor onderweg die daarenboven aantrekkelijk is en bijdraagt aan het verminderen van gebruik van plastic.”