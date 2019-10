Bejaard koppel gewond bij ongeval TVDZM

11 oktober 2019

17u45 0 Sint-Katelijne-Waver Een bejaard koppel is vrijdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval in Sint-Katelijne-Waver. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Heisbroekweg met Drevendaal.

Een personenwagen stak de Heisbroekweg vermoedelijk over omstreeks 16.00 uur en kwam kort daarna in aanrijding met een vrachtwagen. Deze reed in de richting van het centrum van Sint-Katelijne-Waver. Hulpdiensten werden opgeroepen. Even werd gevreesd dat de inzittenden, een bejaard koppel, gekneld zaten in het voertuig. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek dat niet het geval te zijn. De inzittenden werden wel onder begeleiding van de brandweer geëvacueerd uit het wrak. “Omwille van medische redenen”, zegt brandweerkapitein Michel Michiels.

Het bejaard koppel werd overgebracht naar het ziekenhuis. Beiden raakten gewond bij het ongeval. De chauffeur van de vrachtwagen raakte niet gewond. Hij werd wel opgevangen. De lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en om het verkeer te regelen. Dat ondervond beperkte hinder. De personenwagen moest getakeld worden.