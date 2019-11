Begraafplaats Elzestraat heeft nieuwe groetzone Antoon Verbeeck

19 november 2019

13u26 0 Sint-Katelijne-Waver In de kern Elzestraat in Sint-Katelijne-Waver werd dinsdag de nieuwe groetzone op de begraafplaats officieel geopend. De strooiweide neemt een centrale plek in het bouwwerk in.

Ook de columbaria verhuisden naar deze nieuwe rustplek. Verder bevat de groetzone een bergruimte en een publiek en rolstoeltoegankelijk toilet. “Wanneer we afscheid nemen van een dierbare, doen we dit graag in een serene, maar aangename omgeving. Daarom bouwden we een nieuwe groetzone op het kerkhof in Elzestraat”, vertelt schepen van Begraafplaatsen Sarah De Keyser (CD&V). “We kozen voor een overdekte constructie met open metselwerk. Dit zorgt ervoor dat het gevoel met de rest van de begraafplaats behouden blijft. De kleuren en materialen in natuurlijke tinten zullen de rust van de begraafplaats minimaal verstoren.”

Het gemeentebestuur trok 150.000 euro uit voor deze werken. Het ontwerp is van architect Veerle Desaeger. Aannemer Bart Van den Putte voerde de werken uit.