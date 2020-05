Exclusief voor abonnees Bedrijf fietst eigen 1.000 km voor Kom op tegen Kanker: “Als teambuilding, als eerbetoon en voor het goede doel” Wannes Vansina

19 mei 2020

17u17 2 Sint-Katelijne-Waver De CEO en een medewerker van Group A. De Witte in Sint-Katelijne-Waver beginnen donderdag aan hun eigen 1.000km voor Kom op tegen Kanker. Op twee dagen tijd fietsen ze langs alle filialen van de groep, goed voor 600km. “Als teambuilding, als eerbetoon en voor het goede doel”, zeggen Jurgen De Witte en Alexander Cools. Ze beseffen dat het pijn zal doen. “Te meer daar vrijdag voor ons geen brugdag is”, lachen ze.

Group A. De Witte, actief in de groente- en fruitsector, zal bij het grote publiek geen belletje doen rinkelen, de merken Cibel, Cebon en Allnuts zeker wel. En al zeker bij wielrenners; Cibel-Cebon was tot voor kort een ploeg in het profwielrennen en heeft een partnership met Wout van Aert. “In de ganse familie hebben we een hart voor het wielrennen. We zijn we allemaal een beetje koersgek”, zegt CEO De Witte.

