Basisschool GLOC zwaait meester Luc en zorgjuf Viviane uit: “Dit afscheid is gewoonweg prachtig” Antoon Verbeeck

24 juni 2020

20u07 0 Sint-Katelijne-Waver Een koets, de polonaise en een persoonlijke boodschap van schlagerzanger Christophe: basisschool GLOC uit Sint-Katelijne-Waver haalde vandaag alles uit de kast om een waardig afscheid te kunnen geven aan meester Luc Rombauts en kinderverzorgster Viviane Verbist (beiden 61 jaar). Het duo, dat samen een halve eeuw aan dienstjaren in de GLOC telt, gaat op pensioen.

In volle coronacrisis bokste een werkgroep van GLOC achter de rug van Luc en Viviane een afscheidsviering in elkaar. Kon zeker niet ontbreken: een koets, want Viviane houdt wel van een ritje, en de burgemeestersoutfit die Luc zo graag draagt tijdens de bosklassen. Op woensdagmorgen werd het plan uitgevoerd. Luc en Viviane werden door de koets opgepikt en maakten daarna een ritje rond de school, waar elke klasgroep op zijn eigen manier afscheid nam van de zestigers. “Elke klasgroep heeft zelf iets in elkaar gestoken voor Viviane en Luc. Zo deden enkele kleuters een polonaise op schlagermuziek, een genre dat Viviane kan appreciëren, en zongen onze zesdejaars een afscheidsliedje in het Frans”, vertelt directeur Kathleen Heymans. “Meester Luc en juf Viviane verdienen een feest. Viviane trad in 2001 in dienst en was de eerste kinderverzorgster van onze school. Het is een warme positieve vrouw, iemand die je nooit gaat vergeten. Meester Luc is sinds september 1991 een vaste waarde in GLOC. Hij is een erg populaire meester op school en trekker van de 2de graad. De driedaagse bosklassen De Brink is zijn paradepaardje en hij is op onze school vaak de klusjesman en presentator van dienst. Daarnaast komt hij ook op voor zijn collega’s als vakbondsman. Ze gaan hier ontzettend hard gemist worden.”

Droom

GLOC koos er bewust voor om op een woensdag, een noodopvangdag in de school, Luc en Viviane uit te wuiven. Alleen aan de kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar werd er gevraagd om indien mogelijk naar school te komen. “Dit om de bubbels te respecteren en om alles veilig te doen verlopen.” In de namiddag had het schoolteam nog een kleine viering voor Luc en Viviane in petto en werd er onder andere een boodschap van schlagerzanger Christophe, een idool van Viviane, afgespeeld. “Ik heb altijd gezegd dat er bij mijn afscheidsfeestje een koets moet zijn. Dat was echt een droom van mij. Ze hebben dat dan toch goed onthouden”, lacht Viviane. “Sinds mei vorig jaar ben ik niet meer actief op de school en herstel ik van pancreaskanker. Luc en ik hadden al afgesproken dat we in september iets gingen doen voor de collega’s. Dat ik nu toch afscheid heb kunnen nemen van de kinderen, is heel fijn. Ik ga tijdens mijn pensioen genieten van mijn kleinkinderen en het rustig aan doen.”

“Prachtig”

“Ik had wel iets verwacht, maar dan in mijn eigen klasbubbel. Dit afscheid was gewoonweg prachtig”, reageert Luc, meester in het vierde leerjaar. Volgende week dinsdag is zijn laatste schooldag. “Ik heb hier altijd met veel plezier gewerkt. Ik zal ook tijdens mijn pensioen nog verbonden zijn met het onderwijs, als voorzitter van het Christelijk Onderwijzersverbond. Daarnaast hebben ze in het GLOC de gewoonte om bij activiteiten ook de gepensioneerde leerkrachten uitnodigen. Ze gaan mij hier dus nog geregeld zien.”