Bakfietsen voor vrijwilligers die boodschappen doen: “Voorlopig huren we ze voor één maand” Antoon Verbeeck

09 mei 2020

07u49 0 Sint-Katelijne-Waver Vrijwilligers die via Katelijne Helpt boodschappen doen voor dorpsgenoten kunnen voortaan gebruik maken van een bakfiets. Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver huurt hiervoor twee bakfietsen.

Via Katelijne Helpt gaven 32 inwoners van de gemeente zich op om tijdens de coronacrisis boodschappen te doen voor dorpsgenoten die moeilijk de deur uit kunnen. “Om duurzame mobiliteit te promoten, huren we nu twee bakfietsen waar zij gebruik van kunnen maken”, vertelt burgemeester Kristof Sels (N-VA). “We beginnen met één maand. Daarna evalueren we het gebruik en kijken we of we hiermee verdergaan en ook of het systeem als deelfiets voor alle inwoners kan gestart worden.”

Het gemeentebestuur zal de bakfietsen af en toe ook zelf gebruiken. “Bijvoorbeeld volgende week voor de huis-aan-huis-bedeling van de mondmaskers. En nu zondag zullen twee vrijwilligers met de bakfietsen de moederdaggeschenken aan huis leveren die inwoners via de skwinkelactie bestelden bij lokale handelaars”, klinkt het.