AWV start milieueffectenonderzoek voor nieuwe vergunning R6 Antoon Verbeeck

06 juni 2019

12u23 0 Sint-Katelijne-Waver Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen voor het nieuwe stuk van de R6 tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden. Dit stuk van de ring is al enkele jaren in gebruik, maar zit sinds 2015 zonder bouwvergunning. Op 13 juni worden buurtbewoners ingelicht via een infomarkt.

Het nieuwe deel van de R6 tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden werd tussen 2012 en 2014 aangelegd door het Agentschap Wegen en Verkeer. In 2015 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning voor dit project naar aanleiding van verschillende bezwaarschriften. Daardoor is er vandaag geen geldige vergunning voor dit stuk van de R6. Het AWV zal daarom een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen. “Naar aanleiding van deze vergunningsaanvraag moet er ook een nieuw project-milieueffectenrapport opgesteld worden. Het studiebureau Antea werd aangesteld om deze opdracht uit te voeren. De MER-deskundigen van dat studiebureau zullen in het project-MER de mogelijke effecten van de doortrekking van de R6 op mens en milieu onderzoeken”, zegt Jef Schoenmaekers, communicatieverantwoordelijke van Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen.

“Op 4 juni is het aanmeldingsdossier bij de dienst MER ingediend. Vanaf midden juni zal het gedurende 30 dagen ter inzage liggen bij de betrokken lokale besturen. Het dossier wordt ook online gepubliceerd op de website van de dienst MER www.mervlaanderen.be, onder de rubriek ‘Lopende inspraakprocedures’. AWV en de gemeente Sint-Katelijne-Waver organiseren op 13 juni 2019 ook een infomoment om het dossier aan omwonenden toe te lichten.” De infomarkt vindt plaats in het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver en is vrij toegankelijk van 17 tot 21 uur. “Iedereen is welkom om vragen te stellen en kan via een inspraakformulier bijkomende onderzoeksvragen suggereren”, klinkt het.

“Na de beoordeling van de inspraakformulieren en de adviezen van de dienst MER, kan het effectieve onderzoek starten. Het project-MER wordt uiteindelijk toegevoegd aan de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning. Het doel is om het project te vergunnen zoals het vandaag is uitgevoerd, eventueel aangevuld met milderende maatregelen die voortvloeien uit het project-MER.”