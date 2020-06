Auto rijdt 39 kilometer per uur te snel Tim Van Der Zeypen

30 juni 2020

12u20 0

Op de R6 in Sint-Katelijne-Waver is er een autobestuurder geflitst aan 109 kilometer per uur. Dat is maar liefst 39 kilometer per uur te snel. De mag mag het binnenkort gaan uitleggen op de politierechter in Mechelen. Hij riskeert er naast een rijverbod ook nog een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro. Tijdens de controleactie op de R6 werden er in totaal 792 chauffeurs gecontroleerd, 63 ervan reden te snel.