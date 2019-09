Auto geflitst aan 147 kilometer per uur, politie trekt rijbewijs in voor vijftien dagen TVDZM

20 september 2019

15u10 0 Sint-Katelijne-Waver Bij verschillende snelheidscontroles in Rijmenam, Sint-Katelijne-Waver, Putte en Onze-Lieve-Vrouw-Waver heeft de politie in totaal zeventig chauffeurs geflitst. Op de Mechelbaan in Onze-Lieve-Vrouw-Waver heeft de politie het rijbewijs ingetrokken van een autobestuurder die meer dan dubbel zo snel had gereden.

De chauffeur werd geflitst aan 147 kilometer per uur. Op de Mechelbaan telt er een snelheidsbeperking van zeventig kilometer per uur. “De man werd aan de kant gezet. Zij rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen”, klinkt het bij de politiezone Bodukap. De chauffeur zal het binnenkort mogen gaan uitleggen aan de politierechter. Hij riskeert een bijkomend rijverbod alsook een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro. Tijdens deze snelheidscontrole werden er in totaal 384 chauffeurs gecontroleerd. Naast de extreme snelheidsduivel werden nog 22 andere chauffeurs geflitst.

Schoolomgeving

Nog in Onze-Lieve-Vrouw-Waver werd er ook in de Leemstraat een snelheidscontrole gehouden. Hier stond de politie te controleren in de buurt en bij aanvang van de school. In de Leemstraat telt er een snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur. Van de 131 gecontroleerde voertuigen, reden elf chauffeurs te snel. Onder hen een chauffeur die geflitst werd aan 56 kilometer per uur. In Sint-Katelijne-Waver dan weer gecontroleerd in de buurt van de school langs de Generaal Deschachtstraat. Er werden vijf voertuigen geflitst.

Tot slot stonde de politie ook opgesteld in de Lange Dreef in Rijmenam en op de Waverlei in Putte. Het ging om een snelheidscontrole in respectievelijk de dorpskern en de schoolomgeving. In Rijmenam controleerde de politie 978 voertuigen en werden er 35 chauffeurs geflitst. In Putte werden er dan dan weer zeven proces-verbalen opgesteld. Er werden 113 chauffeurs gecontroleerd.