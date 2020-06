Antennes aan oud-gemeentehuis Katelijne na kritiek voorzien van baksteeneffect: “Verschil is erg groot” Antoon Verbeeck

04 juni 2020

19u45 0 Sint-Katelijne-Waver De vier zendantennes van Telenet op het voormalig gemeentehuis aan de Markt van Sint-Katelijne-Waver werden deze week beschilderd.

De antennes werden in het begin van dit jaar geplaatst en kregen meteen kritiek te verwerken. “Een aanslag op ons erfgoed”, klonk het vanuit de oppositie. En ook buren en lokaal bestuur waren geen fan. Telenet schakelde op woensdag een Nederlandse firma in die de antennes voorzag van een baksteeneffect. “Onze diensten hebben destijds aangegeven dat de antennes niet fraai zijn. We zijn dan ook tevreden dat men rekening heeft gehouden met onze opmerking en ze minder opvallend werden gemaakt. Het verschil is groot, al blijf je de antennes wel zien natuurlijk”, reageert burgemeester Kristof Sels (N-VA).