ANPR-systeem Walemstraat wordt uitgebreid met vrachtwagensluis



Antoon Verbeeck

24 juli 2020

08u52 0

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver heeft beslist om de ANPR-camera’s in de Walemstraat uit te rusten met een vrachtwagensluis. Sinds 2016 staan er in de Walemstraat ANPR-camera’s om de snelheid te meten. “Met de Liersesteenweg, R6 en Antwerpsesteenweg vlakbij heeft doorgaand vrachtverkeer geen enkele reden om door de Walemstraat te rijden. Door de vrachtwagensluis te activeren, houden we dit nodeloos verkeer er weg. Dat komt de veiligheid van de fietsers en bewoners ten goede”, aldus schepen van Mobiliteit Eric Janssens (CD&V). Het gemeentebestuur trekt 35.558,37 euro uit om deze uitbreiding mogelijk te maken.