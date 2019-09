Alerte buren wekken gezin met 2 kinderen - huis onbewoonbaar na woningbrand Els Dalemans

22 september 2019

18u07 3 Sint-Katelijne-Waver Een gezin met twee kinderen raakte in de nacht van zaterdag op zondag ongedeerd uit een brandende woning in de Sint-Libertusstraat in Sint-Katelijne-Waver. “Buren hebben ons net op tijd gewekt. Het gelijkvloers van ons huis is volledig verwoest, maar wij zijn gelukkig allemaal ongedeerd en dat is wat telt”, zegt Serge Uytgeerts.

Het was buurvrouw Kelly Spans die rond half 4 ‘s nachts merkte dat er iets niet pluis was in de Sint-Libertusstraat. “Onze hond blafte anders dan ik van hem gewend ben en plots hoorde ik ook een luide knal. Vanuit het raam van onze kamer kan ik de achtergevel van Serge zien en toen ik buiten keek zag ik meteen rook en vuur. Ik heb onmiddellijk de hulpdiensten gebeld en ben daarna de Sint-Libertusstraat ingerend om iedereen te waarschuwen.”

Samen met andere buren begon Spans op de ramen en deuren van de woning van Uytgeerts te bonken. “Pas toen zijn ook wij wakker geworden, we hadden de luide knal onder onze kamer zelfs niet gehoord. Mogelijk was het een toestel in de keuken dat ontplofte. Ik opende het raam van onze slaapkamer en meteen zag ik in de uitbouw onder mij een rode gloed. Onmiddellijk zijn we naar de kinderkamers gelopen en we hebben onze zoon en dochter uit bed getild. Met ons vieren zijn we de trap afgerend en door de voordeur naar buiten gevlucht”, vertelt Uytgeerts.

Achterbouw vernield

“De rook was op dat moment al stilaan naar boven aan het komen, maar de vuurhaard bevond zich vooral in de achterbouw van de woning. De brand verspreidde zich ook meer naar buiten toe, gelukkig niet naar binnen. Onze keuken, badkamer en veranda zijn verwoest door het vuur, het glas van de ramen is gebarsten en de rest van het gelijkvloers liep heel wat rook- en waterschade op. De slaapkamers zijn echter niet beschadigd: de kinderen hebben al hun kledij en speelgoed nog.”

Ik ben als achtjarige ooit ook uit mijn bed gelicht voor een woningbrand en zo’n gebeurtenis laat een diepe indruk na op een kind. We merken dat ook onze kinderen heel veel vragen hebben, we drukken hen elke keer op het hart dat alles weer goed komt Serge Uytgeerts, bewoner afgebrande huis

“Onze zoon en dochter werden meteen bij de overburen opgevangen, zo moesten zij de drukte op straat niet meemaken. De brandweer kon het vuur op een goed uur tijd blussen, daarna trokken we naar de grootouders. Ik ben als achtjarige ooit ook uit mijn bed gelicht voor een woningbrand, en zo’n gebeurtenis laat een diepe indruk na op een kind. We merken dat ook onze kinderen heel veel vragen hebben, we drukken hen elke keer op het hart dat alles weer goed komt. Het allerbelangrijkste is dat we allemaal ongedeerd zijn.”

Zondag werd al gezocht naar de oorzaak van de brand, vermoedelijk gaat het om een kortsluiting in de keuken.