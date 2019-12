ALDI in Sint-Katelijne-Waver verhuist naar Leliestraat: “Huidige winkel is te klein” Antoon Verbeeck

03 december 2019

17u25 4 Sint-Katelijne-Waver Supermarktketen ALDI broedt op verhuisplannen voor haar filiaal in de Generaal Deschachtstraat in Sint-Katelijne-Waver. Het filiaal is te klein geworden en gaat al enkele jaren mee. ALDI heeft een nieuwe locatie langs de Leliestraat op het oog.

“We hebben altijd al geïnvesteerd in onze winkels. Dat is één van de succesfactoren van ALDI. De verhuis in Sint-Katelijne-Waver kadert binnen de modernisatie van ons winkelpark. De huidige ALDI-winkel langs de Generaal Deschachtstraat wordt te klein en beantwoordt niet meer aan de verwachtingen van onze klanten. Dankzij een doorgedreven en uitstekende samenwerking met het lokale bestuur van Sint-Katelijne-Waver, werd er beslist om de nieuwe winkel te bouwen langs de Leliestraat”, legt Nils Van Dyck, Manager Immobiliën en Expansie ALDI Zemst, uit.

2020

“We zullen in de nieuwe winkel nog meer nadruk leggen op ons uitgebreide assortiment en onze verse, kwaliteitsvolle producten: brood, fruit en groenten. Daarnaast hebben we onze convenience producten: kant-en-klaarmaaltijden, salades, sappen, enzovoort. Dit is een belangrijke troef voor degenen die minder tijd hebben, maar lekker en gezond willen eten. Bovendien wordt de winkel uitgerust met zonnepanelen en een warmterecuperatiesysteem, wat kadert binnen de duurzame ALDI-politiek. De werken gaan van start in de loop van 2020.”