Alcoholverslaafden staan terecht voor drie kleine diefstallen Wannes Vansina

09 september 2020

14u31 0 Sint-Katelijne-Waver Twee dakloze mannen moesten woensdag voor de correctionele rechter in Mechelen verschijnen voor de diefstal van een bosmaaier, gasfles en kruiwagen.

De feiten dateren van juni 2019 en speelden zich af in de politiezone Bodukap. De twee hadden elkaar leren kennen in een opvangcentrum in Mechelen en een van hen was op zoek naar onderdak. Daarop stelde de andere een caravan voor.

Daar aangekomen ‘vonden’ ze een bosmaaier om het onkruid te maaien. “Toen die niet bleek te werken, gingen ze in de buurt op zoek naar brandstof. Onderweg namen ze een gasfles en kruiwagen mee”, aldus de procureur.

Een alcohol- en middelenproblematiek zou aan de basis hebben gelegen van de diefstallen. “We waren beide stomdronken”, aldus de enige beklaagde die kwam opdagen. Voor de andere kwam wel een advocaat pleiten. “Maar ik heb mijn cliënt niet kunnen bereiken.”

Geen van beide beklaagden kan een blanco strafblad voorleggen. De aanklager vorderde een straf van zes maanden en een boete van 800 euro, voor de beklaagde die kwam opdagen met uitstel, voor de andere effectief.