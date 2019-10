Agentschap plaatst straatverlichting aan werf R6-N1 Antoon Verbeeck

28 oktober 2019

Het Agentschap Wagen en Verkeer plaatst dezer dagen nieuwe straatverlichting ter hoogte van de werfzonde aan de fly-over op het kruispunt R6-N1. De plaatsing zal tot en met woensdag duren. “Nu het ‘s ochtends later licht wordt en ‘s avonds sneller donker, zal het Agentschap Wegen en Verkeer nieuwe straatverlichting plaatsen langs de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de Otterbeekwijk. Tijdens de plaatsing is de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de Otterbeekwijk afgesloten voor verkeer richting R6/Walem. Het verkeer staduitwaarts volgt een omleiding via de Eikestraat en de Liersesteenweg (N14). Fietsers ondervinden geen hinder. Zij beschikken steeds over doorgang ter hoogte van de werken”, klinkt het.