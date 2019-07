Afscheid van landbouwer (49) die kalfjes uit brand wou redden: “Koen, wij zetten jouw droom verder”

Els Dalemans

28 juli 2019

10u34 2 Sint-Katelijne-Waver In een overvolle kerk in Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver) namen familie en vrienden zaterdag afscheid van Koen Schoeters. De 49-jarige veehouder overleed op 19 juli aan zijn verwondingen, nadat hij bij een brand in de Molenstraat zijn dieren in veiligheid probeerde te brengen. De man laat een vrouw en drie kinderen na.

De wachtrij aan de ingang van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw was zaterdagochtend indrukwekkend lang. Koen Schoeters was dan ook een geliefd persoon, een harde werker die altijd klaarstond om iedereen te helpen. Net nog bouwde de landbouwer een nieuwe stal van meer dan 3.000 vierkante meter in Putte.

“Geen uitdaging ging je uit de weg. Hoe moeilijk het ook was, je bleef er altijd in geloven. Wij leerden dat opgeven niet jouw ding was”, klonk het bij zijn drie kinderen. “Ondanks het vele werk en de grote uitdagingen, was je er altijd voor ons. Jouw droom was om een stal te zetten waar je fier op kon zijn. Spijtig genoeg heb je maar een deel van het avontuur kunnen meemaken. Wij zetten jouw droom nu verder met jou in ons hart.”

Schoeters raakte gewond tijdens een poging om zijn dieren in veiligheid te brengen. Hij probeerde nog enkele kalfjes uit de brandende stal te halen, toen een muur omviel. De veehouder raakte bedolven onder het puin en raakte zwaargewond. De brandweer kon de man bevrijden en de mug voerde hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis, waar Schoeters aan zijn verwondingen overleed.

De veehouder werd ook in het verleden al twee keer met een brand geconfronteerd: in 2017 brak brand uit in een werkschuur, een jaar eerder vatte een tractor vuur door een kortsluiting.